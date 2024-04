No era un rival cualquiera al ser considerado como uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores 2024, pero Millonarios supo remontar un partido con diez jugadores, y una de las claves fue cómo Alberto Gamero usó a Néstor Lorenzo, el entrenador de la Selección Colombia, para empatar contra Flamengo.

¿Ahora todo tiene sentido? Cuando se supo que Millonarios iba a empezar la acción del Grupo E de la Copa Libertadores contra Flamengo, se instaló la narrativa que hasta una derrota por pocos goles sería un buen resultado. Sin embargo, esto no pasó por la cabeza de Gamero y decidió hacerlo público en conferencia de prensa.

En un primer tiempo en el que se pudieron ir abajo en el marcador si Matías Viña anotaba una opción de gol de una pelota que le quedó sola enfrente al arco defendido por Álvaro Montero, Millonarios llegó a disparar 13 veces con solo un tiro a la portería rival. Leonardo Castro estrelló un balón en el palo y le dio la razón a lo que dijo Alberto Gamero sobre el análisis del empate uno a uno

“Siendo realistas, creo que es un balance positivo, pero queríamos ganar a pesar de tener un gran rival al frente. Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor, ellos también tuvieron algunas y luego muy temprano en el segundo tiempo, una expulsión y un penalti y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos”, afirmó Gamero en conferencia de prensa y la confesión sobre Néstor Lorenzo estaba por llegar.

Luego de las victorias contra España y Rumania, el entrenador de la Selección Colombia llegó a un invicto de 18 partidos. La Tricolor en la era de Lorenzo les ha ganado a pesos pesados en el mundo del fútbol como Alemania, Brasil y España, así que Alberto Gamero decidió tomar como ejemplo al director técnico argentino y usar una de sus premisas de juego para empatar contra Flamengo

Gamero confesó cómo usó al DT de Colombia para que Millonarios empatara con Flamengo

“Nosotros vimos muchos videos de ellos (Flamengo) y teníamos en mente la valentía que mostraron los jugadores hoy (2 de abril). Ellos tenían 12 partidos que no les hacían un gol porque por momentos Rossi salvaba, pero era un equipo que se le podía hacer gol. Nosotros los botamos. Ellos entraron con convicción ante un equipo de talla internacional. Les puse un ejemplo de lo que hace Néstor Lorenzo y debemos tener esa valentía de jugar ante grandes equipos mano a mano y eso me dejó tranquilo, que no hubo desespero. No se podía jugar con la euforia de la afición y no podíamos desordenarnos. Nos paramos bien, pero al tener el balón había que cambiar el ritmo y tener la velocidad. Con este punto nos vamos tranquilos”, confesó Alberto Gamero en conferencia de prensa.

Los dos jugadores titulares que Millonarios pierde para el próximo partido de Libertadores

Después del empate con diez jugadores contra Flamengo que rozó lo épico, Millonarios ya tiene la mente puesta en el próximo partido de Copa Libertadores que será de visitante contra Bolivar, de Bolivia, el jueves 11 de abril a las 5:00 P.M. Para este duelo está confirmado que el equipo ‘Embajador’ pierde a dos jugadores titulares: Andrés Llinás por lesión y Larry Vásquez por expulsión.