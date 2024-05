La insólita razón por la que Andrés Llinás se pierde el partido Millonarios vs. Pereira

El partido Deportivo Pereira vs. Millonarios será por la quinta fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024 y se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El local, con una victoria, podría quedar muy cerca de la final y el visitante quedaría eliminado. Un empate tampoco le funciona al ‘Embajador’. Los dirigidos por Gamero están obligados a ganar.

Sin duda, otra baja más que dolorosa para Millonarios, pues tampoco estará su nueve referente, Leonardo Castro. Andrés Llinás no fue titular contra Atlético Bucaramanga, pero sí tuvo minutos en la segunda parte. Al minuto 63, Gamero decidió mandarlo a la cancha en reemplazo de Alex Moreno Paz. Al 67′, vio la tarjeta amarilla tras una fuerte entrada. Incluso, se salvó de la roja directa.

MEDELLIN – COLOMBIA, 11-02-2024: Andres Llinas de Millonarios F. C. es el jugador del partido entre Atletico Nacional y Millonarios F. C. de la fecha 6 por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellin. / Photo: VizzorImage / Luis Benavides / Cont.

Por otra parte, Millonarios es último con cuatro puntos. En su más reciente salida, no pudo ante Atlético Bucaramanga y empató 0-0 en el estadio Alfonso López. El técnico Alberto Gamero alista sus mejores elementos para dar el golpe en la ciudad de Pereira. Eso sí, de por medio tendrá la baja del defensa Andrés Llinás.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.