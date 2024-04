“Viéndolo, fue penalti, lo que hablaba con el árbitro era que para mí no era una expulsión, porque el jugador de ellos intentó frenarse para ganar la posición del penalti, pero son decisiones que tenemos que aceptar y trabajar para ser superior a todos esos inconvenientes que se puedan presentar en el juego”, dijo Álvaro Montero en zona mixta.

Según Montero, el penalti no tiene discusión. De Arrascaeta apenas sintió el contacto, se dejó llevar por Larry Vásquez y fue al piso para provocar la sanción del juez central. Por otra parte, lo que Álvaro hablaba con el árbitro es que no le parecía expulsión para su compañero y dio las razones. Al final, Darío Herrera ni siquiera fue al VAR ni para ver la jugada ni para ratificar la roja para el volante de Millonarios.

