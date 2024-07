La Liga Colombiana II-2024 se dará el lujo de tener al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles. ¿Y quién no quisiera darse el lujo de compartir equipo con Radamel Falcao García? Este fue el lamento de un jugador del fútbol colombiano, quien no dudó en revelar que le envió un mensaje a ‘El Tigre’ luego de que Millonarios le terminara el contrato.

“Si hay una de las cosas que me pongo a pensar y que voy a dejar de disfrutar del fútbol es poder compartir con Falcao. Se lo he hecho saber a él directamente, tengo un amigo en común con él y le pasé mi mensaje que lo que me ponía más triste de pronto era no poder haberlo conocido en el día a día. Pero que entendía que luego, que esto es fútbol y que luego me lo encontraré, pero a Falcao lo admiro más como persona que como jugador y siento no haber compartido con él, pero primaban otras cosas como mi familia y la continuidad mía en el fútbol”, afirmó Larry Vásquez en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio.

Noticia en desarrollo…