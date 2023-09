Millonarios consiguió un agónico triunfo ante el Atlético Huila por 2-1 en el último minuto por la jornada 13 de la Liga Colombiana II-2023, resultado que fue muy festejado por parte de la afición del ‘azul’, debido a que se mete en el grupo de los ocho, a pesar de que el equipo no está mostrando un buen y se le dificulta superar a los rivales.

El cuadro capitalino se llevó los tres puntos con una anotación de cabeza del defensor Andrés Llinás al minuto 90+9, en donde aprovechó la mala salida del arquero Luis Erney Vásquez, para poner a celebrar a todo el Nemesio el Campín, pero también abrir la polémica, debido a que en el conjunto huilense reclamaron que el partido tuvo que haberse acabado antes, porque el juez solamente adicionó 7 minutos.

La molestia de Alberto Gamero

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló con los medios de comunicación en la rueda de prensa, después de final del compromiso, allí se molestó una pregunta que le hizo un periodista, el cual le consultó sobre por qué la salida del delantero Leonardo Castro, a lo que el ‘Tito’ dio sus razones, pero indicó que le molestaba el interrogante.

“Entró Carvajal, que tiene que jugar. Y entró Beckham, que es juvenil. Paredes también. Castro estuvo 82 minutos y no hizo un gol. Yo me fastidio con estas preguntas porque le damos esa potestad al jugador de que no puede salir. También salió Silva que es el eje y no me preguntan por él, sino por Castro. Acostúmbrense a ver a estos muchachos porque están en Millonarios y pueden asumir esa responsabilidad. Con ellos ganamos el partido”, expresó el DT del ‘azul’.

Además, Alberto indicó que las decisiones durante el partido y en la cancha finalmente la toman los jugadores, por lo que él trabaja durante la semana en los entrenamientos para darle herramientas. El DT también se refirió al estado físico de los futbolistas, en donde ellos le dicen si están bien o no para jugar.

“Es como decía Guardiola: nosotros los entrenadores trabajamos para que el equipo llegue al arco contrario. Ya en las 18 son decisiones de ellos, nos hace falta puntería. Lo importante es que intentamos elaborar… Yo no tengo ‘cansasímetro’ ni ‘dolorímetro’ para mirar si están cansados o les duele algo. Yo siempre confío en ellos y antes del once les pregunto cómo se sienten”.

Millos se metió a los ocho

El triunfo ante el Huila es muy importante para Millonarios, debido a que aprovechó los resultados que se han dado en la jornada y se metió en el grupo de los ocho, que era uno de los grandes objetivos que tenían los jugadores y Gamero, teniendo en cuenta que solamente quedan 7 jornadas para que termine el ‘todos contra todos’.

El ‘embajador’ quedó en la quinta posición en la tabla con 19 puntos y una diferencia de gol de 0, superando a Independiente Santa Fe que tiene las mismas unidades, pero -1, por lo que a pesar de que la jornada aún no ha terminado porque faltan algunos partidos por disputarse, Millos terminará en zona de clasificación al final de la fecha.

¿Cuándo vuelve a jugar el ‘azul’?

Millonarios se enfrentará en a jornada 14 de la Liga Colombiana ante uno de los coleros del campeonato, Envigado, equipo que viene de perder ante el Deportes Tolima, duelo que se llevará a cabo en el estadio Polideportivo Sur del municipio antioqueño, el próximo domingo 24 septiembre a las 4:00 PM.