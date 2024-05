Millonarios consiguió una victoria importante este sábado ante el Deportivo Pereira en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El cuadro ‘embajador’ tomó un respiro luego de la última presentación en Copa Libertadores donde empató ante Bolivar. Los dirigidos por Alberto Gamero ya piensan en lo que viene, que es la quinta fecha del certamen continental ante Palestino en condición de local.

Uno de los problemas que ha tenido Millonarios a lo largo del semestre han sido las lesiones, la mayoría de jugadores han sufrido por lo menos una molestia física en lo que va de la temporada, cada partido es una mala noticia y el último no fue la excepción. Ahora hay preocupación para el próximo juego de Copa Libertadores.

Otras dos posibles bajas en Millonarios para el juego ante Palestino

Santiago Giordana es una de las alarmas que están encendidas en el equipo dirigido por Alberto Gamero. El partido ante Pereira lo abandonó por molestias físicas, sin embargo, aseguró estar bien, pero falta conocer el dictamen médico, pues de no estar para el martes, Carvajal, un juvenil, sería el delantero titular.

Por otro lado, Daniel Ruiz es el otro jugador que está en veremos para el juego ante Palestino. El volante de creación estaba disponible para el compromiso del sábado, pero una virosis de última hora lo dejó por fuera, habrá que esperar su avance para determinar si será de la partida para este juego.

“Millonarios FC informa que Daniel Ruiz presentó una infección viral que no le permitió ser parte de la convocatoria de hoy”, informó el club minutos previos al partido.

Mackalister Silva habló de las lesiones en Millonarios

Cuando no era David Silva el ausente, Daniel Cataño no estaba disponible. Se recuperaban y después seguían cayendo por lesiones jugadores titulares como Danovis Banguero, Jorge Arias y Leonardo Castro. Algo pasa en Millonarios y Mackalister habló sobre el tema: “Creo que tenemos plantel. Lastimosamente las cosas no nos han salido como hemos querido, pero creo en nuestro equipo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, no hemos tenido fortuna con las lesiones”.