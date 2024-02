Proponen a Teófilo Gutiérrez para que juegue en Millonarios. Y sí, pareciera una historia loca, pero no lo es. El cuadro ‘embajador’ sigue en la búsqueda de mínimo un extremo, pues hace apenas unos días se fue del club, Edgar Guerra. Antes de su salida ya estaban necesitando un jugador en esta posición, ahora mucho más que quedó vacía.

Uno de los jugadores libres y que está en busca de equipo es Teófilo Gutiérrez, quien tenía ofertas en el exterior, pero que no se pudo concretar nada. Ahora, también estaba la posibilidad de jugar en Junior, pero tampoco se dio. Uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país propuso a Teo para Millonarios.

“Teófilo Gutiérrez caería bien en Millonarios, Santa Fe, Medellín o Águilas Doradas, es un jugador que aporta muchísimo”, dijo el periodista en el ‘Vbar’ de Caracol Radio, quienes lo acompañaban en la mesa de trabajo, debatieron, algunos estuvieron de acuerdo otros no.

Las opiniones de los hinchas también están divididas, puesto que es un jugador con experiencia, que sabe jugar la Copa Libertadores, la ha ganado y puede llegar aportar mucho desde lo futbolístico, pero lo que llena de incertidumbre a todos es la parte mental y la disciplina del jugador, ya que en varias ocasiones ha sido un blanco de polémicas en diferentes equipos.

Este Millonarios de Alberto Gamero se ha caracterizado por ser un grupo medianamente sano y familiar. Cero escándalos por disciplina, salvo uno que otro jugador joven, pero que siempre es corregido por el cuerpo técnico.

Gamero sobre el extremo que necesita Millonarios

Alberto Gamero fue claro con el mensaje sobre el nuevo extremo que busca Millonarios, aseguró que han estado preguntando en el mercado, pero que no ha sido posible, que trabajará con lo que tiene hasta el momento.

“Se ha hablado y hemos investigado, pero no se nos ha hecho posible, hemos hablado con jugadores, pero no hemos tenido la oportunidad de que vengan. Siempre he pensado que no es volverme loco a quien voy a traer, mi trabajo es acelerar a los que están, porque si no tengo nada en la mano, debo enfocarme en lo que tengo ahí, darles confianza e información, es lo que necesitamos”, dijo.