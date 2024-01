Millonarios, actual campeón de la Superliga y que mantiene un buen comienzo de temporada y que se alista para lo que será la Copa Libertadores de 2024, recibe muy buenas noticias desde el departamento médico, ya que dos de sus referentes estarán disponibles al menos en la convocatoria para el partido contra Alianza FC, juego válido por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024.

No deja de ser una novedad importante y es lo más relevante en la convocatoria de Millonarios para el juego que se disputará en El Campín de Bogotá. El técnico Alberto Gamero ya había anticipado estos movimientos en su lista en diálogo con Caracol Radio, donde confirmó que las buenas noticias sobre Santiago Giordana y Mackalister Silva. Motivo para que la hinchada sonría.

“Entró Macka (Silva) a la concentración y me traje nuevamente a (Santiago) Giordana. Hoy hizo un trabajo con nosotros, vamos a esperar en el resto del día y el día de mañana si de pronto ese dolor no le vuelve a salir, no había trabajado junto con el grupo, hoy fue un trabajo de una parte táctica que hice y con ellos se hizo un poquito más de énfasis”, dijo Gamero en el VBAR de Caracol Radio.