Atlético Nacional sacó una complicada victoria sobre Bucaramanga en un partido que parecía sencillo y en el que se fueron arriba en el marcador por 2-0. El rival despertó y con un Dayro Moreno inspirado, sacó la casta y logró empatar. Sobre el final del compromiso apareció Andrés Felipe Román, criticado por muchos, para darle los tres puntos al cuadro 'verdolaga'.

Hernán Darío Herrera se mostró tranquilo tras conseguir los tres puntos y afirmó que seguirán mejorando: "Nosotros estamos tranquilos, tenemos que seguir mejorando, pero Nacional demostró que está retomando su nivel y esperamos seguir mejorando en defensa, que eso es lo que se está trabajando todos los días."

Por otro lado, destacó el trabajo de Bucaramanga y no menospreció a sus jugadores que lo complicaron en el frente de ataque: "conocemos los jugadores que tiene Bucaramanga, uno no puede menospreciar a Dayro Moreno, Gustavo Torres y Sherman Cárdenas que jugaron muy bien. Defensivamente, el equipo no es que se haya descuidado, sino que también hay que valorar lo del rival porque también tuvo sus argumentos para atacarnos, no esperaba ese equipo tan ofensivo."

Por último y para darle tranquilidad a la hinchada, luego de la lesión de Cristian Castro, el estratega expresó: "tiene el tobillo muy inflamado, pero el médico me dijo que se podía recuperar. Las variantes, si no está él, ahí las tenemos. Me ha gustado mucho Angulo, también puedo poner a Danovis de central, incluso tengo un jugador en las menores al que quiero darle la oportunidad, entonces ya es trabajo de semana y vamos a mirar lo mejor para nosotros".