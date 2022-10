Pedro Sarmiento, tras la victoria en el clásico paisa, manda un mensaje a la hinchada y al nuevo técnico, el brasileño Paulo Autuori, quien tendrá la firme responsabilidad de ratificar la clasificación del equipo verde a los cuadrangulares semifinales y luchar por el bicampeonato.

Atlético Nacional no tuvo problema en ser superior al Independiente Medellín pese a comenzar perdiendo. Los goles comenzaron a aparecer gracias a un doblete de Sebastián Gómez y un 'taco' de Nelson Palacio. El club verdolaga sigue en la pelea en la tabla de posiciones de la Liga II-2022.

En rueda de prensa, Pedro Sarmiento habló con autoridad del partido, se vio muy tranquilo y feliz por la respuesta de los jugadores y el buen andar del club, además de la capacidad de respuesta en momentos clave del partido para cambiar el marcador rápidamente.

"Uno siente no un fresquito, sino un frescote. Da tranquilidad saber que se ganó bien, a un rival de patio que no es fácil como el Medellín. Pero no es como que uno quiera revancha. El clásico que me tocó se enfrentó pensando en lo que el equipo es capaz y no de lo que había pasado. Le da a uno la satisfacción de que lo que se hizo en la semana salió. Demostraron que se pueden recomponer y jugar bien", dijo Sarmiento en rueda de prensa.

El mensaje que le manda Sarmiento a Autuori

“Este torneo es muy disputado. Hay equipos sacando muchos resultados de visitante porque la necesidad de los locales da ventajas y espacio. Queremos asegurar el octogonal, el desgaste ha sido duro. No hay tiempo de entrenar, este es un torneo de condición física y memoria de los jugadores. No hay tiempo para la táctica y la técnica”, agregó Sarmiento.