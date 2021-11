Indignación total. Cerca de 30 hinchas de Atlético Nacional protestan por la cancelación del vuelo que los llevaba a la ciudad de Pereira, donde el equipo verde concretará el título de Copa Colombia 2021. La serie la gana 5-0 tras el juego de ida que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín.

Se espera un trámite, pero esto es fútbol. El marcador tan amplio le permite a Atlético Nacional tomar con más calma el juego de vuelta en el Hernán Ramírez Villegas, pero todo puede pasar. En medio de la previa del partido en Pereira, hinchas verdes de todos los lugares de Colombia andan en la logística para arribar al Terminal de Transporte o al Aeropuerto Matecaña.

Pues bien, un grupo de fanáticos de Atlético Nacional no han contado con suerte en su periplo a Pereira, debido a la cancelación del vuelo desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aproximadamente, 30 hinchas protestas por la decisión que no les ha permitido llegar a la capital de Risaralda a tan solo horas del esperado partido y la inminente celebración.

Según versiones de prensa, el avión sí despegó y fue hasta Pereira, pero debido a la poca visibilidad al momento del aterrizaje, la aeronave no tuvo más remedio que regresar a Bogotá y cancelar el trayecto, inmediatamente se desató la polémica, pues el medio de transporte de la aerolínea Latam fue planillado para Montería, no había nada qué hacer.

Alrededor de 30 hinchas de Nacional protestaron en la pista del Aeropuerto El Dorado sin poder hacer nada, una decisión ya que se tomó por parte de la aerolínea, que les propuso a los viajeros una reprogramación para el siguiente día a las 8:00 am o una compensación de 100 dólares por los incidentes registrados.

"El avión despegó a tiempo. No pudo aterrizar en Pereira debido a la poca visibilidad que tenían los pilotos por el mal clima, por eso regresó a Bogotá. El vuelo se canceló y ahora estamos buscando soluciones para los viajeros. Pese a ello, no es fácil, pues no hay recursos inmediatos y habría que afectar a otros vuelos", comentó Santiago Álvarez, presidente de Latam, a la Revista Semana.