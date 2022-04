Mal presente para que el aún es director técnico de la Selección Colombia de Mayores. El entrenador Reinaldo Rueda, quien no pudo clasificar al Mundial de Qatar 2022, tiene algunos inconvenientes en su regreso a Atlético Nacional, parecía un movimiento cantado debido al no cumplimiento de objetivos con la Tricolor.

El trato que se conoció era que si no se clasificaba al Mundial, Reinaldo Rueda quedaba automáticamente fuera de la Selección Colombia, lo que todavía no se ha hecho oficial. La Federación Colombiana de Fútbol guarda silencio y la gente se pregunta qué es lo que pasa, pues desde ya hay que comenzar el proyecto a la Copa Mundo 2026.

Este precisamente es el primer inconveniente, pues si las cosas se daban como se planeaba, estaríamos hablando de un regreso a Atlético Nacional, pero Reinaldo Rueda aún tiene contrato hasta el 30 de junio y la razón por la que no puede desvincularse de la Selección Colombia, no ha sido indemnizado y no hay renuncia por su parte.

Ante el no pago de la indemnización y con contrato vigente, Reinaldo Rueda sigue al frente de la Selección Colombia. A eso se agrega una segunda razón y es que hasta el momento, Hernán Darío Herrera lo hace bien en Atlético Nacional, está contento en el equipo de sus amores y ya suma 13 puntos en 5 partidos disputados.

Un buen registro con 'El Arriero' al mando, que lo tiene prácticamente clasificado a las finales de la Liga Betplay I-2022. Con este buen presente del técnico interino, la directiva de Atlético Nacional no tiene afán y esa es la tercera razón. Con Rueda en problemas y Hernán Darío presentando argumentos, las hojas de vida están a un lado de la mesa, por ahora.