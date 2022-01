En rueda de prensa el portero Aldair Quintana, uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Atlético Nacional, fue respaldado por las directivas y los jugadores grandes que hay actualmente en el plantel. En unanimidad, todos en el verdolaga se unieron para mandarle un mensaje claro a los fanáticos, será el portero titular para 2022.

Todo se debe, principalmente, al audio filtrado en noviembre del año pasado que puso a Aldair Quintana en el ojo de los hinchas, que no le rebajaron nada al portero y muchos ya pedían su salida y un nuevo jugador para esa posición. Atlético Nacional no dejó nada al azar y prefirió ir a rueda de prensa y hablar de frente con los hinchas.

Tras la muestra de respaldo del club, dos ídolos de Nacional, gigantes arqueros, expresaron su total apoyo para Aldair Quintana, el primero de ellos fue el propio entrenador de porteros, el mítico René Higuita, quien está en el Olimpo verde y es considerado uno de los mejores de la historia de la Selección Colombia.

"A Aldair Quintana ya lo habíamos escuchado, y acá está nuevamente dando la cara. Hay un respaldo de la institución y estamos acá dando la cara para que la hinchada nos siga respaldando... No solo Aldair se ha equivocado. Yo también me he equivocado, todos lo hemos hecho. No hay que tomarse todo a pecho. Hay que tener carácter para saber que 'eso no es conmigo'. No suponer", dijo René Higuita.