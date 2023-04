Atlético Nacional se mantiene en la alta competencia y ahora se alista para lo que será el remate del semestre con dos objetivos por delante, el título de Liga y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio de las críticas por su manera de jugar, 'el verde' sigue sumando puntos.

No han sido fáciles los días para Atlético Nacional, pues la presión está comenzando por su exigente hinchada, que parece no se siente a gusto con la victoria en condición de visitante en Argentina ante Patronato, un 2-1 que no cae bien, principalmente por su manera de juego, situación que tiene a Paulo Autuori en la mira.

Por otra parte, está la Liga Colombiana, donde se ubica en la zona alta de la tabla de posiciones, mirando la oportunidad para clasificar a cuadrangulares semifinales lo más pronto posible. Es por eso que estas semanas le caen de maravilla a Atlético Nacional, con ocho partidos consecutivos prácticamente en casa.

En esos ocho partidos, Atlético Nacional se jugará el acceso a octavos de final de Copa Libertadores y la clasificación entre los ocho mejores de la Liga. Días cruciales en los que espera el acompañamiento masivo de la hinchada, con dos detalles de por medio, tendrá que ir a Envigado (lo más probable), y jugará un clásico de visitante en el Atanasio Girardot.

Los próximos partidos de Nacional

Abril 10

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla – Estadio Atanasio Girardot

Abril 16

Atlético Nacional vs. América – Estadio Atanasio Girardot

Abril 20

Atlético Nacional vs. Melgar (Copa Libertadores) – Estadio Atanasio Girardot

Abril 23

Envigado FC vs. Atlético Nacional – (Polideportivo Sur – Por definir)

Abril 26

Atlético Nacional vs. Unión Magdalena – Estadio Atanasio Girardot

Abril 29

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional – Estadio Atanasio Girardot (Local, DIM)

Mayo 2

Atlético Nacional vs. Olimpia (Paraguay) – Estadio Atanasio Girardot

Mayo 7

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó – Estadio Atanasio Girardot