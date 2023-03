Éder Álvarez Balanta siempre ha elegido en su carrera la competitividad por encima de cualquier cosa. Su estadía en el Brujas de Bélgica, recién eliminado de la Champions League en octavos de final, terminó por la falta de continuidad y ahora sueña con ser importante en uno de los equipos históricos de la Bundesliga, el Schalke 04.

En una ronda de medios de la cual hizo parte Bolavip, gracias a la Bundesliga, el jugador colombiano dio sus impresiones de cómo le está yendo actualmente y sus deseos de revertir una complicada situación en el club alemán. "Sabía de la situación por la que está pasando el club (pelea por no descender), pero desde el primer momento en que supe de la negociación sabía que era una gran oportunidad de tener la posibilidad de jugar en la Bundesliga y aportar mi granito de arena para que la situación cambie".

Para Álvarez Balanta el sueño con poder regresar en algún momento a la Selección Colombia no declina, pero sabe que debe tener minutos y ser competitivo para nuevamente estar en el radar del cuero técnico. Así mismo, confirmó que desde hace más de seis meses no tiene contacto con el nuevo entrenador del equipo nacional, Néstor Lorenzo, pero apoya de todo corazón a quienes hoy hacen parte del seleccionado.

El jugador del Schalke 04 también aprovechó para aclarar unas palabras que salieron en las redes sociales hace algunos días. “Soy hincha de Atlético Nacional y sueño con jugar en el Atanasio con la hinchada cantando mi nombre", fueron las palabras que citaron varios medios colombianos, asegurando que lo había dicho en el medio Bild, de Alemania.

Álvarez Balanta, respondiendo a Bolavip, afirmó: "La posibilidad de jugar en el fútbol colombiano siempre está, no lo he descartado. Creo que la pregunta viene por una información de hace unas semanas en las redes sociales... no hice esa entrevista y no sé de dónde salió la información".

Y agregó: "Se sabe que soy hincha de Nacional, pero yo siempre he dicho y he dejado la puerta abierta de que el día que tenga la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano voy a ir al equipo que me de la posibilidad de seguir mi carrera como profesional y de seguir trabajando".