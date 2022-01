Una voz autorizada. Un multicampeón con Atlético Nacional, clave en la última década del club, pide "un arquero de jerarquía" para la temporada 2022, año clave en el que habrá obligación por al menos un título de Liga y una destacada participación en la Copa Libertadores 2022.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Farid Díaz fue crítico y contundente ante los arqueros que actualmente tiene Atlético Nacional. Sin tapujos dijo que necesitan a alguien de más jerarquía en esa zona del campo colocando el ejemplo de cuando estuvo Franco Armani en el equipo verde.

A su vez, también hizo referencia al proceso del entrenador Alejandro Restrepo que ahora tendrá como AT a Carlos 'Piscis' Restrepo, destacó que es injusto que se le critique y pidió que la hinchada le resalte lo bueno que ha hecho en el club, ahora más que vienen duros retos para Atlético Nacional en 2022.

"El proceso viene bien, pero con muchos jóvenes. Contados, hay con mucha jerarquía como ‘Rifle’ Andrade, Felipe Aguilar, pero si vemos en el arco, Nacional no tiene un arquero de jerarquía, ha fallado mucho ahí. Está bien que le de oportunidad a los muchachos, pero es importante tener a alguien que los ayude a crecer, no hay competencia interna y son jóvenes. Son arqueros muy buenos, no son malos. Pero deberían traer un arquero, porque cuando éramos campeones, el que nos brindaba garantías y nos salvaba era Franco. Nacional necesita un arquero que aguante la tormenta, es un punto donde ha flaqueado", dijo Farid Díaz.