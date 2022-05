El volante Giovanni Moreno, la gran figura de Atlético Nacional, prende las alarmas por su estado de salud y podría ser baja en los cuadrangulares semifinales, lo que supone sería lamentable para el equipo verde en su búsqueda por un cupo a la final. Este crack es indispensable y se espera su evolución médica.

Giovanni Moreno fue titular contra Junior de Barranquilla, en la primera fecha del Grupo A en el Metropolitano de Barranquilla, cuando todo parecía perdido para Atlético Nacional, Gio hizo acto de presencia y aprovechó un centro de Daniel Mantilla para marcar el 1-1 final.

No pudo celebrar, y de una fue al piso con sus manos en uno de sus muslos, lo que suponía un fuerte dolor, Giovanni Moreno no pudo continuar en cancha y tuvo que ser sustituido por Yeison Guzmán. Se cree puede ser un desgarro, pero hasta el momento, el club verdolaga no tiene claro el diagnóstico.

Se espera que en esta ausencia del fútbol colombiano por las elecciones, Gio Moreno pueda recuperarse y estar presente en el clásico ante Millonarios en el Atanasio Girardot, que es fundamental para Atlético Nacional y sus aspiraciones en el Grupo A.