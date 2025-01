Al minuto 60, Dairon Asprilla aprovechó un gran centro de Kevin Viveros y desde el punto blanco de penalti castigó a Aldair Quintana y mandó un certero remate, para dejar el 1-1 final. Desde este momento, el ‘Rey de Copas’ fue único protagonista del juego, pero no pudo remontar y se dedicó a hacer figura al guardameta del Bucaramanga. La vuelta se jugará el próximo 6 de febrero en el estadio Alfonso López.

El sistema no dio sus frutos. Atlético Bucaramanga aprovechó el experimento del entrenador Javier Gandolfi y lo asustó. El visitante se fue adelante en el marcador con un gol de Fabry Castro al minuto cuatro. El 1-0 parcial hizo sufrir a Nacional, que además se vio perjudicado por la lesión de David Ospina y tuvo que ingresar Harlen Castillo antes de los 15′.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.