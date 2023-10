Uno de los jugadores que contrató Atlético Nacional para el año 2023 fue al brasileño Jader Gentil, atacante que llegó generando mucha expectativa en el club antioqueño, pero que con el pasar de los partidos fue perdiendo el apoyo de los aficionados, debido a que no cumplió con lo que muchos aficionados esperaban.

El futbolista ha venido teniendo participación con el ‘verde’ de Antioquia en los últimos compromisos y hasta se ha reportado con gol, mejorando un poco su nivel, pero a pesar de esto, desde el club habrían tomado la decisión de no contar más con él para el año 2024, así lo contó el periodista del canal Win Sports, Felipe Sierra en su cuenta de ‘X’.

Según el presentador, desde Nacional determinaron que Jader no continúe en el equipo, ya que a pesar de que el jugador termina su contrato a final del 2023 y no había una opción de compra, el ‘verde’ tenían la posibilidad de poder volver a negociar con Athletico Paranaense por el jugador, pero desde el cuadro de Medellín decidieron no contar más por el atacante.

De esta manera se estaría confirmando el primer jugador que no continuará en el club, aunque se espera que se dé la salida de más futbolistas, uno de estos sería el volante Maximiliano Cantera, quien no ha venido teniendo una buena participación y hasta ha salido chiflado por parte de los aficionados, que no están a gusto con a actuación que ha tenido.

¿Cómo ha sido el rendimiento de de Jader Gentil en Atlético Nacional?

El brasileño de 20 años, no ha podido ser determinante en el equipo ‘verdolaga’ en el presente campeonato, así lo demuestra los números, con 9 partidos en los que ha aparecido, todos ingresando desde el banco de suplentes, para un total de 166 minutos. Tiene dos goles convertidos, cuatro remates a puerta, 48 pases buenos con un 71,6% de precisión y dos regates exitosos.

Estadísticas que muestran lo poco que ha sido tenido en cuenta Jader a lo largo del torneo, hecho que sería fundamental para que no se diera su continuidad. Cabe resaltar que Gentil estará con Nacional hasta el final del presente campeonato, por lo que seguramente seguirá sumando minutos hasta que se termine la participación en la Liga y Copa Colombia.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El cuadro ‘verde’ de Antioquia volverá a la competencia el próximo día jueves 2 de noviembre a las 3:00 PM, cuando se mida ante el Deportivo Pereira por el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Colombia, el cual se desarrollará en el estadio Polideportivo Sur del municipio de Envigado, debido a que el Atanasio Girardot estará prestado para un concierto.

