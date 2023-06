Un campeón de Copa Libertadores en el 2016, que se llenó de gloria con Atlético Nacional, se confesó en redes sociales y borró por completo a los máximos rivales del equipo verde y exaltó a Once Caldas.

En épocas de angustia y mucha polémica luego de perder el título ante Millonarios, el ídolo de Atlético Nacional se pronunció y abrió otro gran debate en el fútbol colombiano y en la hinchada verdolaga.

Se trata de Alejandro Guerra, que además se convirtió en el primer jugador venezolano en ganar la Copa Libertadores en la historia. ‘El Lobo’, de un magnífico nivel en esa temporada, no se guardó nada y argumentó.

“En el fútbol, cuando se habla de clásicos, hay que ir y revisar las vitrinas, las historias de los equipos. Ejemplo: Barça vs. Real Madrid, Boca vs. River, Milan vs. Inter, Man. City vs. Man. United. En Colombia, Atl. Nacional vs. O. Caldas, los demás juegos NO SON CLÁSICOS”, dijo Alejandro Guerra en Twitter, con lo que abre un gran debate con su apreciación.