Finalmente, Jhon Solís tendría todo arreglado para salir de Atlético Nacional y convertirse en nuevo futbolista del ‘City Group’, en donde jugaría con el Girona de España, que es uno de los equipos que pertenece a este gigantesco grupo económico que tiene como club insignia al Manchester City.

Solís ya habría viajado a territorio europeo a realizarse los exámenes médicos y confirmar su salida del ‘verde’, mientras que en Colombia revelan detalles de cómo fueron los últimos días del jugador en el equipo antioqueño, los cuales habrían sido con rebeldía, para presionar su salida.

Así lo reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora ‘Antena 2’, en donde indicó que el futbolista no tuvo el mejor comportamiento, porque empezó a no asistir a los entrenamientos, además se negó para jugar en el partido contra Millonarios en Bogotá.

“Lo cierto es que llevaba varios días en absoluta rebeldía. Estoy hablando de Solís. Un muchachito recién destetado. Gran jugador, excelente, y no nos cansamos de elogiarlo, pero creo que eso lo mareó a él, al representante y a su entorno. Hasta le hablaron del Manchester City. Ese muchacho no quiso estar en el partido en Bogotá, y parece que no volvió a entrenar”, dijo Carlos Antonio.

Ahora se está a la espera de que Jhon pase los exámenes médicos con su nuevo equipo y sea anunciada su salida en los próximos días por parte de Nacional y el que será su nuevo equipo.