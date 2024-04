Las cosas pueden cambiar si Atlético Nacional no se pone pilas y activa los mecanismos para poderlo fichar. En las últimas horas, el periodista Mariano Olsen en la red social X, afirmó que dos equipos de Europa le siguen la pista a Johan Rojas. Además, la preferencia de La Equidad sería transferirlo al exterior. Por otra parte, una fuente cercana al club bogotano le comentó al comunicador que es difícil que en el extranjero paguen esa cantidad de dinero por el futbolista.

Las cosas no van bien en Atlético Nacional. Todo comenzó con la prematura eliminación en la Copa Libertadores, donde ni siquiera alcanzó la fase de grupos. Luego se dio la salida de Jhon Jairo Bodmer en un mar de crisis y total enfrentamiento entre la hinchada y los directivos. Todo cerró con el fracaso en la Liga Colombiana I-2024, pues no pudo lograr el cupo a cuadrangulares semifinales.

