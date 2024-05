“Por cosas de Orinoco, que nadie entiende y yo tampoco, Cardona se uniría a Nacional. En la comisión de fútbol del equipo, los más pesados miembros no querían saber nada del tema, por su bajo nivel. Una última temporada deplorable y una decadencia visible. Pero la presión mediática pudo más y los que aseguraban que era necesario darle un ‘dulcecito’ a la galería, triunfaron”, dijo Carlos Antonio Vélez en X.

Carlos Antonio Vélez, en su cuenta de X, reaccionó y recordó el paso de Edwin Cardona por América de Cali, que no fue bueno. Además, dejó un mensaje a las directivas de Atlético Nacional, pues no ve con buenos ojos que este volante de 32 años se vista de verde y pele el puesto con el uruguayo Pablo Ceppelini.

Cabe recordar que Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más polémicos de Colombia, una voz referente del fútbol colombiano y siempre lanza sus puntos de vista en el día a día del fútbol mundial. El regreso de Edwin Cardona a Atlético Nacional tuvo fuertes palabras del reconocido comunicador y no le gustó esta operación. El jugador es como si volviera a casa, pues es considerado un ídolo ‘Verdolaga’.

