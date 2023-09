Mucho revuelo generó en los hinchas de Atlético Nacional las últimas declaraciones que dio el exjugador Mauricio ‘Chicho’ Serna, en las que cuestionó fuertemente a la dirigencia del club antioqueño, debido a las decisiones que han tomado últimamente, en donde no han tratado de la mejor manera a futbolistas referentes, y no han contratado de la mejor manera.

El ‘Chicho’ habló en una entrevista para ‘La Tertulia Verdolaga’, allí se refirió a uno de los casos emblemáticos y que rompió totalmente la relación entre una gran parte de la hinchada y la directiva, como lo fue salida del mediocampista Giovanni Moreno, la cual se dio por haber pedido en público un aumento del salario del entrenador del momento, Hernán Darío Herrera.

“Lo último que se viene a la mente es lo que hicieron con Gio Moreno que salió publicado. Luego habrá cosas que no conocen. Me acuerdo esa rueda de prensa con Hernán Darío Herrera donde Gio pide que le renueven el contrato y a los días se conoció que no seguía, pero cuantas veces le rogaron para que regresar. Pero bueno, el que pone la plata pone las condiciones. Estoy seguro de que muchos de nosotros nos duele todo lo que hacen en Nacional. Pasó con Macnelly, Álex Mejía, Henríquez, que son los de ahora”, dijo Serna.

Y después agregó: “No sé si cuando lo de Gio Moreno hicieron rueda de prensa, comunicado y por qué no se le renueva. Qué bueno para nosotros como

hinchas que el dirigente se siente frente a una cámara y dé razones convincentes de por qué a Gio Moreno no se le renovó el contrato, pero no”.

El respaldo de Giovanni Moreno a las palabras del ‘Chicho’

En las redes sociales ‘Múnera Eastman Radio’, replicaron la reacción que tuvo Moreno a las declaraciones de Mauricio Serna, en las que para algunos es un claro mensaje contra la dirigencia, debido a que respalda lo dicho por el actual dirigente de Boca Juniors de Argentina: “Tantos idiomas para hablar y decidió hablar con…”, fueros las palabras de ‘Gio’.

¿Cómo le fue a ‘Gio’ Moreno en su segunda etapa en el ‘verde’?

El ‘Mago’ regresó para el año 2022 a Atlético Nacional, después de una larga y complicada negociación, pero que finalmente llegó a buen término y el jugador se volvió a vestir de ‘verde’. Teniendo un inicio de temporada difícil, debido a que no se encontraba bien físicamente y le costó mucho entrar en ritmo y poder afianzarse en el once titular.

Con el pasar de los partidos, Moreno se empezó a volver figura y pieza fundamental del entrenador Hernán Darío Herrera, hasta llegar a la final y levantar el título contra el Deportes Tolima, disputando 17 partidos en la Liga y convirtiendo 3 goles. En total, sumando todas las competencias, ‘Gio’ jugó 20 compromisos y marcó 4 tantos, para un promedio de 0,15.