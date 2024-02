Tres fechas, una victoria, un empate y una derrota. Este es el balance de Atlético Nacional en la Liga Betplay I-2024, un rendimiento que ha puesto en la cuerda floja al entrenador Jhon Bodmer y ha desatado la furia de la hinchada verdolaga.

Los resultados no convencen. Tras la reciente igualdad 1-1 contra Once Caldas, las críticas hacia Bodmer no se hicieron esperar. Pancartas en las calles lo acusan de no ser un entrenador, sino un ‘títere’.

¿Es justo culpar a Bodmer? Si bien es cierto que el equipo no ha mostrado el nivel esperado, solo han pasado tres fechas y aún es prematuro para juzgar al entrenador. Sin embargo, la paciencia de la hinchada se agota y el fantasma de la crisis comienza a rondar el Atanasio Girardot.

Las Pancartas contra Jhon Bodmer

Las preguntas que rondan el futuro de Atlético Nacional son: ¿Podrá Bodmer enderezar el rumbo del equipo? ¿O la presión de la hinchada lo obligará a dar un paso al costado? Solo el tiempo lo dirá.

Lo que sí es evidente es que la crisis en Atlético Nacional está latente. La inconformidad de la hinchada es un hecho y el próximo partido será una prueba de fuego para Bodmer y su futuro en el club.

El próximo partido será crucial. El 4 de febrero, Atlético Nacional visitará a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales. Un nuevo tropiezo podría sepultar las chances de Bodmer y precipitar su salida del club.