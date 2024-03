Fuertes palabras del volante uruguayo Agustín Álvarez Wallace sobre los modos de trabajo en Atlético Nacional bajo el mando de su compatriota Pablo Repetto, que sonó como indirecta contra Jhon Jairo Bodmer, el joven entrenador colombiano que tuvo que renunciar por amenazas en plena crisis del club verdolaga.

Lo primero que se destaca es el elogio del volante a los métodos de Pablo Repetto, que parece han sorprendido a los jugadores y los anima en este remate de temporada donde deberían existir milagros para que Atlético Nacional clasifique a cuadrangulares semifinales de Liga Colombiana I-2024.

Por otra parte, Jhon Bodmer no tuvo un buen andar con Atlético Nacional. Pese a ganar la Copa Colombia 2023 venciendo a Millonarios, no le fue suficiente para mantenerse en el cargo, además que comenzó el año con muchos problemas en el sistema de juego y con poca definición. La crisis de resultados comenzó y la presión de los hinchas no se hizo esperar, hasta que forzaron su renuncia.

En rueda de prensa previo al partido contra Boyacá Chicó, por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2024, Agustín Álvarez mandó fuertes frases, primero destaca y luego suena como indirecta contra el entrenador saliente. Comenta que viven una exigencia muy diferente a la de antes. Vale resaltar que este jugador llegó a Atlético Nacional apenas en enero, es decir que solamente ha estado bajo el mando de Bodmer y ahora con Repetto.

¿Qué dijo Agustín Álvarez Wallace en rueda de prensa?

“Fue una semana que todos quedamos un poco sorprendidos porque no se venía trabajando de esta manera, Pablo es un cuerpo técnico muy exigente, motivador y creo que era lo que por ahí necesitábamos, que llegara al plantel un entrenador así”, dijo Agustín Álvarez Wallace.

“Intento soltarme, jugar tranquilo, depende de la situación del partido como nos ubiquemos en la cancha. Todos queremos ganar, a veces las rachas son negativas, vamos a tratar de cambiar la situación en la que estamos porque nos merecemos un triunfo”, agregó el volante uruguayo, destacando el momento del club y su posición en la cancha.

Vale resaltar que Agustín Álvarez Wallace es un volante central que puede hacer tándem con Robert Mejía o Jhon Duque. Será clave su trabajo para que Atlético Nacional pueda tener el equilibrio en la zona media y además ser más agresivo desde la posesión.