Un insólito hecho sucedió en el estadio del Deportivo Cali durante la rueda de prensa de Atlético Nacional. Un hincha decidió ingresar a la sala cuando el entrenador entregaba sus declaraciones, el aficionado, no se sabe cómo, entró e interrumpió todo, empezó a insultar al estratega Jhon Bodmer, le reclamó por los malos resultados y le envió un mensaje a los directivos.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, las opiniones estuvieron divididas entre los que no estuvieron de acuerdo y los que apoyaron la acción del aficionado, pues aseguran que es la voz de todos los hinchas. Los que sí se pronunciaron y fueron contundentes fueron los periodistas.

La reacción de los periodistas en redes sociales

Todos los periodistas se pronunciaron en redes sociales, en su mayoría entienden la molestia del hincha de Atlético Nacional, pero ninguno comparte la reacción del aficionado que se metió a la rueda de prensa para insultar a John Bodmer, algunos cuestionaron y criticaron la seguridad del estadio.

“Es entendible la molestia de los hinchas, pero Nada justifica la grosería y la falta de respeto, para con el técnico Bodmer al final de la conferencia de prensa de Atlético Nacional”.

“Esto está MUY mal. El hecho de que Bodmer no sea un DT idóneo hoy para estar al frente de Nacional no quiere decir que haya que insultarlo ni tratarlo de esta manera. El hombre es trabajador y honesto. Nadie se merece esto.”

“¿Y la seguridad? ¿Cómo llegó este personaje hasta una zona exclusiva para periodistas, jugadores y entrenadores? Seguramente este señor es el nuevo héroe de muchos que creen que las cosas se solucionan así y eso es lo más preocupante.”

“Lo que vivieron J Bodmer y Ceppelini en la conferencia es INACEPTABLE. Una rueda de prensa es para periodistas y no para agresivos y violentos con micrófono que no respetan los límites y no conocen la palabra profesionalismo. Independientemente del momento futbolístico que viven, toda mi solidaridad y mi respeto. Lamento mucho esa pésima representación. Le solicitamos a @Dimayor retirar acreditación y filtrar mejor a estos farsantes que no pueden ejercer el periodismo!”