Atlético Nacional tuvo un 2023 lleno de emociones, una montaña rusa de tristezas, enojos y alegrías en la que lograron jugar dos finales, las dos ante Millonarios. La Liga del primer semestre la perdieron por penales, la de Copa la ganaron por la misma vía. Sin embargo, la relación entre hinchas y directivos no fue la mejor durante todo año y terminó mal con la goleada en contra frente al Independiente Medellín.

Para el 2024 se viene la fase previa de la Copa Libertadores y los diferentes torneos en el Fútbol Colombiano, por lo que buscarán reforzarse de la mejor manera, pero también salir de jugadores que por diferentes motivos no son del gusto de la institución. Se conoció el nombre de los cinco jugadores que no continuarán en el club y los que posiblemente no serían renovados.

Los jugadores que no siguen en Atlético Nacional para el 2024

En Atlético Nacional fue una constante las criticas a un plantel que por momentos se vio mal, el nivel individual de algunos jugadores no fue el mejor y esto se reflejó en los resultados anuales. Según lo confirmó Juan David Londoño, periodista, los jugadores Cristian Zapata, Nelson Deossa, Jader y Tomás Ángel no seguirán en el club. Además, de Maximiliano Cantera como lo contó Pipe Sierra.

Por ahora está en duda la renovación de Castillo y están viendo la forma de prestar a Yair Mena y otros juveniles para que tengan más minutos en otros equipos, con eso pueden adquirir más experiencia y así aportarle su grano de arena a la institución en un futuro.

Por ahora Atlético Nacional sigue pensando cómo reforzar el equipo para lo que viene el otro año, están buscando varios jugadores en diferentes posiciones, una de ellas es la de volante ‘10’ en la que quieren reemplazar a Maximiliano Cantera. Por ahora no hay nada oficial por parte del club, pero habrá cambios teniendo en cuenta las salidas presentadas.

El jugador de Medellín que interesa en Nacional

Según el periodista César Luis Merlo, Atlético Nacional presentó oferta por Varela directamente a Instituto de Córdoba, club argentino dueño de sus derechos deportivos. Desde Argentina, el mencionado comunicador asegura que el Medellín busca retenerlo, pero ‘La Gloria’ no aceptará una nueva cesión. La idea es concretar una venta directa de su pase. Según Transfermarkt, este futbolista está tasado en 550 mil euros.

Último partido de Atlético Nacional

Atlético Nacional cerrará este año con el último partido de los cuadrangulares en el clásico que más se repitió en el año. Los ‘verdolagas’ enfrentarán este miércoles a Millonarios en el estadio El Campín en juego que iniciará desde las 6:00 p.m. pues hubo un cambio de horario de última hora. Allí espera una victoria que lo pueda ubicar mejor en la tabla de reclasificación.