Atlético Nacional completa un semestre con muchas dificultades y aún no sale de la crisis. Trata de flotar en aguas peligrosas que mantienen a los directivos en el ojo de la polémica y con toda la presión posible, sumando el disgusto de la hinchada por los malos resultados. La prematura eliminación en Copa Libertadores, más la virtual eliminación en la Liga Colombiana, permiten la angustia en el entorno verdolaga.

Y es que también se le presentan las oportunidades, pero no las aprovecha. Tuvo todo el panorama para derrotar a Fortaleza en el Atanasio Girardot, pero cayó en casi un resultado de escándalo. Luego, en Bogotá, no pasó del 0-0 ante Santa Fe. Los más recientes partidos han sido para el olvido, dejando en el aire el análisis que el proyecto Pablo Repetto aún no engrana con los triunfos en la cancha.

Precisamente, el entrenador uruguayo ha hablado del presente del club y qué es lo que pasa, abriendo la posibilidad de que todo el trabajo que se está haciendo es pensando ya en el próximo semestre. Incluso, se habla de algunos refuerzos que podrían llegar a mediados de año a Atlético Nacional.

“Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, queremos terminar estos cuatro partidos y terminados, hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes, vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía”, dijo Pablo Repetto en rueda de prensa sobre el proyecto y los posibles refuerzos para el segundo semestre.

Los cuatro jugadores que buscará Nacional en el mercado de pases

Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, durante una intervención en el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio, Atlético Nacional buscará un delantero centro, un mediocampista ofensivo, un arquero y un mediocampista de primera línea para el próximo semestre. Todos de primer nivel para fortalecer la columna vertebral del equipo.

El comunicador también adelantó que la idea de Atlético Nacional es prestar a algunos jugadores jóvenes a otros clubes para sumar minutos. Por otra parte, el técnico Pablo Repetto estaría muy interesado en observar el mercado ecuatoriano y tratar de cazar a algunos talentos de este país. Vale resaltar que es un fútbol que conoce y además triunfo tras su paso por Independiente Del Valle, con el que fue subcampeón de Copa Libertadores, y lo ganó todo con LDU Quito (Liga Pro, Supercopa y Copa de Ecuador).