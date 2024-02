¿Lucas González? La razón por la que no es candidato a DT de Atlético Nacional

Atlético Nacional se encuentra en un momento sumamente complicado. El club de la ciudad de Medellín está en busca de un nuevo entrenador tras la renuncia de John Jairo Bodmer y siguen apareciendo candidatos. Sin embargo, el nombre de Lucas González no estaría siendo considerado por un motivo concreto.

A pesar de que el fin del vínculo de John Jairo Bodmer con Atlético Nacional era más que previsible, su salida del banquillo ha dejado un gran problema en el club. El Verdolaga necesita un entrenador de experiencia internacional que acepte tomar el mando en una situación crítica.

El club ha ganado solo 2 de los 8 partidos disputados al momento en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, además de haber perdido el partido de ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante Club Nacional de Paraguay. La situación es realmente complicada, lo que pone cuesta arriba la posibilidad de conseguir un entrenador de alto nivel.

Una de las opciones más evidentes para este inicio de temporada es Lucas González. El DT fue despedido de América de Cali a días del inicio de la campaña, y se encuentra libre de contrato, siendo un entrenador con experiencia en un grande del FPC. Sin embargo, no ha sonado como posibilidad para el Verdolaga.

Lucas González no está en el radar de Atlético Nacional

Según informa el diario AS, la razón por la que Atlético Nacional no tiene en cuenta a Lucas González como posible reemplazo de John Jairo Bodmer es la forma en la que dejó el club en el año 2022, cuando tenía un cargo en las categorías inferiores. Esto hizo que su relación con el director deportivo, Esteban Escobar no sea la mejor.

El DT habló de su salida de Nacional con el VBar de Caracol a finales de enero. “La particularidad cuando yo salí es que formaba parte de una reestructuración, en ese momento yo salgo cuando también sale Emilio Gutiérrez que era el presidente del club, yo era simplemente el que dirigía el departamento de metodología y estaba un poco a cargo de las divisiones menores. Con las personas con las que trabajé como Pacho Maturana y René Higuita tengo una relación extremadamente cercana, ya con la parte directiva no tanto“.

Avanzan las conversaciones con Pablo Repetto

Luego de que Luis Zubeldía rechazara la oferta de Atlético Nacional, Pablo Repetto apareció como la opción más viable para el club de la ciudad de Medellín. Las conversaciones están en curso y se esperan avances en los próximos días.