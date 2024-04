Oficial: Mauricio Navarro renuncia y no es más el presidente de Atlético Nacional

Por otra parte, muchos hinchas de Atlético Nacional celebran el nuevo nombre. Los aficionados ‘verdolagas’ no caben de la dicha al conocer la noticia, pues llevan varias temporadas pidiendo la salida de la actual junta directiva. Con Mauricio Navarro lejos de la presidencia, es inminente el anuncio de Sebastián Arango Botero.

