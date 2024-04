Las cosas no van bien en Atlético Nacional. Todo comenzó con la mencionada eliminación en la Copa Libertadores, donde ni siquiera alcanzó la fase de grupos. Luego se dio la salida de Jhon Jairo Bodmer en un mar de crisis y total enfrentamiento entre la hinchada y los directivos y bajos rendimientos, como el de Santiago Rojas. Todo cerró con el fracaso en la Liga Colombiana I-2024, pues no pudo lograr el cupo a cuadrangulares semifinales. Harlen Castillo terminó siendo el titular en el arco.

Se trata del portero Santiago Rojas, quien llegó con buenas expectativas, pero no pudo lograr los objetivos. Apareció durante el ciclo de Jhon Jairo Bodmer, no marcó diferencia en la fase previa de la Copa Libertadores y de inmediato la titular quedó para Harlen Castillo. Desde este momento, Atlético Nacional busca arquero para la temporada 2024-II.

Mientras se conocen los jugadores que llegarán a Atlético Nacional, se conoce el primer nombre que dejará la disciplina del club verdolaga. No la pasó bien, fue criticado, las coas no le salieron en el fútbol colombiano y continuará su carrera en Paraguay. Apenas llegó a principios de año, pero está lejos de cumplir las expectativas con el gigante paisa.

