Atlético Nacional mira el calendario que le falta y se ilusiona. Ve opciones de poder sumar los puntos esperados. Enfrentará a Fortaleza, Deportes Tolima y Pereira de local y solo tendrá un viaje a El Campín de Bogotá vs. Santa Fe. También hay un clásico contra Independiente Medellín de visitante, en el Atanasio Girardot.

“Cualquier cosa que hable se convierte en enemigo. Yo me volví enemigo e incluso aparecí en una amenaza con varios periodistas. Si uno le parara bolas a las amenazas, tendría que salir corriendo de este país. Porque yo digo que el plan de los juveniles es buenísimo y me amenazaron”, fueron sus palabras en diálogo con Marocco.

