La publicación de Luis Díaz que dejó sin palabras al capitán de Liverpool

Y cuando no se está pasando por el mejor momento al dejar de ser titular, nada más indicado que tener el apoyo de un referente del equipo. La situación de Luis Díaz empezó a preocupar a la prensa colombiana porque el entrenador Arne Slot señaló a su principal competidor como un titular habitual. Aun así, el capitán de Liverpool FC sigue confiando en el jugador colombiano.

Publicidad

Publicidad

¡Todos los partidos de Liverpool y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

Díaz llegó al tercer partido consecutivo siendo suplente tras la victoria por uno a cero contra RB Leipzig en la Champions League 2024-25, así que el periodista Carlos Antonio Vélez no descartó la teoría que la suplencia del extremo fuera por un tema de nacionalidad. Mmm…

“Slot es de Países Bajos y el reemplazo de ‘Lucho’ Díaz, Gakpo, es de Países Bajos. Sería una ligereza decir que por el hecho de ser un connacional lo está prefiriendo, pero… No lo descarto, no lo descarto“, señaló Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, del 24 de octubre. ¿Cuál fue la respuesta del DT de Liverpool?

El entrenador decidió que Luis Díaz volviera a ser titular por dos partidos consecutivos y el apoyo de Virgil van Dijk dijo presente. El capitán de Liverpool no solo elogió la asistencia que el jugador colombiano le dio en el empate 2-2 contra Arsenal, también se quedó sin palabras y reaccionó ante una publicación de ‘Lucho’.

Publicidad

Publicidad

Luis Diaz y Virgil van Dijk. (Foto: Imago)

Liverpool le ganó a Brighton & Hove Albion por tres goles a dos en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra con una anotación de Díaz al minuto 40 del segundo tiempo. El extremo cortó una racha de seis partidos sin anotar y decidió celebrar su actuación con una publicación en Instagram que le gustó a jugadores como James Rodríguez, Daniel Muñoz y Van Dijk.

ver también ¿Luis Díaz o Gakpo? Los hinchas de Liverpool tomaron una fuerte decisión

La publicación de Luis Díaz que dejó sin palabras al capitán de Liverpool

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra en donde jugarán contra Southampton el martes 17 de diciembre, Luis Díaz decidió publicar en Instagram cinco fotos de la victoria frente a Brighton con el mensaje “trabajo hecho”. El capitán de Liverpool vio este post, se quedó sin palabras y decidió reaccionar con un emoji de una llama de fuego.

Publicidad

Publicidad

Reacción de Van Dijk al post de Lucho. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool?

Si la narrativa que instaló el entrenador Arne Slot al decir que Cody Gakpo “es un titular habitual. No es titular en todos los partidos, pero sí de forma regular“, Díaz sería suplente en el partido de Liverpool vs. Brighton & Hove Albion del sábado 2 de noviembre a las 10:00 A.M. por la fecha 10 de la Premier League 2024-25. ¿O acaso el DT neerlandés nos sorprenderá? Amanecerá y…

Encuesta¿Quién es la competencia de Luis Díaz para ser el extremo izquierdo titular de Liverpool? ¿Quién es la competencia de Luis Díaz para ser el extremo izquierdo titular de Liverpool? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad