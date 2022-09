El cantante Camilo, uno de los artistas más escuchados en Latinoamérica, ha recibido una linda invitación y sí estará en el Mundial de Qatar 2022. Se alista para dejar al país colombiano en lo más alto en la cita mundialista que está a menos de dos meses para que dé el pitazo inicial.

Camilo se convierte en otra representación confirmada de Colombia en Qatar 2022, pues en fútbol solamente estará Luis Fernando Suárez, que dirigirá a Costa Rica. Vale resaltar, que Jesús Ferreira, nacido en Santa Marta, podría ir con la Selección Estados Unidos y Jonathan Osorio, oriundo de Toronto, pero con padres colombianos, sería convocado en Canadá.

El artista recibió una linda invitación que sin duda ya aceptó. Camilo fue el elegido para hacer la canción oficial del Mundial de Qatar 2022 para la cadena Telemundo. Sus reconocimientos a nivel internacional, le permitieron hacer parte de un gran proyecto con uno de los medios más importantes de América Latina y de habla hispana en Estados Unidos.

"Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... Voy a irle a los latinos", aseguró Camilo en diálogo con Telemundo.