Aunque la FIFA hizo la vista gorda respecto al escándalo que reveló Chile sobre Byron Castillo, el TAS sí recibió las pruebas de este polémico caso que incluye graves y contundentes pruebas de falsificación de documentos. Este Tribunal tomó en consideración los hechos y decidió multar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y al futbolista, concluyendo que su nacionalidad es colombiana y modificó registros para hacerse pasar por ecuatoriano.

Esta resolución del TAS se dio a muy pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022, colocando en vilo la convocatoria de Ecuador. Por supuesto, los ojos del mundo se posan sobre la lista final de Gustavo Alfaro, para conocer si la FEF finalmente tendrá en cuenta a Byron Castillo para disputar la Copa del Mundo. Sin conocerse los nombres citados, ya hay una primera versión extraoficial de lo que ocurrirá con el futbolista colombiano.

Según declaró el embajador ecuatoriano en Qatar, Pascual Del Cioppo, la Selección de Ecuador está próxima a arribar a Doha, pero en la comitiva no aparecerá Byron Castillo. "Desgraciadamente, no viene", aseguró el servidor cuando le preguntaron por este futbolista. Además, añadió que su no convocatoria es una decisión de la Federación y "para evitar problemas en el futuro".

Así las cosas, el lateral se perdería finalmente la oportunidad de jugar el Mundial de Qatar 2022 a luces de toda la evidencia en su contra, por falsificación de documentos. Chile y Perú pelearon legalmente este polémico caso, en busca de la desclasificación de Ecuador. Al final, solo lograron fuertes sanciones contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el jugador.