El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, defiende a Byron Castillo, jugador que está en la mira de la FIFA por su polémica nacionalidad, en un caso que ya es mediático y que tendría duras sanciones, ya sea para el futbolista o para el equipo ecuatoriano, que se prepara para el Mundial de Qatar 2022.

Precisamente, ese cupo de Ecuador estaría en riesgo por la denuncia formal que presentó Chile ante la FIFA, donde se demostraría que Byron Castillo es colombiano y tendría los documentos alterados o falsos. El abogado, que defiende los intereses chilenos, habría presentado delicadas pruebas respecto a la nacionalidad.

Sería cuestión de horas para que la FIFA dé el veredicto final ante el caso Byron Castillo y si las cosas seguirían igual o tendría repercusión en cuanto a sanciones para Ecuador. Por ahora, los ecuatorianos adelantan una gira de amistosos donde dicho jugador está en la convocatoria y sumando minutos.

En medio de las declaraciones, el técnico Gustavo Alfaro salió a la defensa por Byron Castillo y lo respaldó luego de que su caso esté en boca de todo el mundo y ad portas de una sanción que podría ser histórica. El entrenador ha hablado y no deja duda del cariño que le tiene.

"Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza. Estamos muy tranquilos por cómo hicimos las cosas y nos ganamos en cancha el derecho de participar en una Copa del Mundo", agregó el técnico argentino.