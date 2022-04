Un total de 32.5 millones de solicitudes recibió la FIFA en la primera etapa de venta de boletería para el Mundial de Qatar 2022. Luego de conocerse el resultado del sorteo para la fase de grupos, cientos de miles de hinchas se volcaron a conseguir las entradas para asistir a la próxima Copa del Mundo y así se empezaron a develar los encuentros más apetecidos por los fanáticos.

Puede parecer sorpresa, pero no lo es. Argentina es uno de los países que más solicitudes de boletas pidió a la FIFA. Teniendo en cuenta eso, tres de los cuatro partidos que más solicitudes tuvieron para entradas fueron justamente los tres partidos que disputará la selección Albiceleste en el Grupo C. Argentina vs. México, el partido más solicitado en esta fase de venta.

Los 4 partidos con más solicitudes de boletas para el Mundial de Qatar 2022:

1. Argentina vs. México (Sábado, 26 de noviembre)

2. Argentina vs. Arabia Saudita (Martes, 22 de noviembre)

3. Inglaterra vs. Estados Unidos (Viernes, 25 de noviembre)

4. Polonia vs. Argentina (Miércoles, 30 de noviembre)