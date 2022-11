El Mundial Qatar 2022 avanza y las emociones y sorpresas no se han hecho esperar. Finalizó la primera fecha de la fase de grupos y la última jornada dejó la contundente victoria de la Selección Brasil ante Serbia, la jerarquía de Cristiano Ronaldo para guiar a Portugal al triunfo y el pálido empate entre Corea Del Sur y Uruguay.

Además que fue una primera semana que dejó las abultadas victorias de Francia, Inglaterra y España, el debut de Ecuador por todo lo alto ante Qatar, el empate de Dinamarca vs. Túnez o México vs. Polonia y las sorprendentes derrotas de Argentina ante Arabia Saudita y Alemania contra Japón.

Las cosas siguen su rumbo y la segunda fecha enciende motores. Cada vez el Mundial se coloca mejor, llegó el segundo partido de la Selección Ecuador ante Países Bajos, donde los pronósticos no descartan nada. Inglaterra se cita con su máximo aliado en el mundo y la anfitriona Qatar espera 'levantar cabeza' contra Senegal.

Le aconsejamos tomar nota y agendarse para la actividad de este viernes 25 de noviembre, que traerá partidos que prometen muchas emociones. Le traemos los juegos del Mundial Qatar 2022 que van solo por DirecTV. La Selección Irán de Carlos Queiroz y la Gales de Gareth Bale también entran en acción.

El primer partido del día será Irán vs. Gales (5:00 am), luego la mañana avanzará con Qatar vs. Senegal (8:00 am), Países Bajos vs. Ecuador se jugará a las 11:00 am y finalizará la jornada con el partidazo de Inglaterra vs. Estados Unidos a las 2:00 pm. Todos los juegos con hora colombiana.

Qatar 2022 / 25 de noviembre / Partidos solo por DirecTV

5:00 am - Irán vs. Gales

8:00 am - Qatar vs. Senegal

11:00 am - Países Bajos vs. Ecuador