Argentina es uno de los países que más ha llamado la atención en territorio Qatarí, no solo por el fútbol mostrado por la Selección que ya está en la final de la Copa del Mundo, sino que también por su hinchada, es una de las más llamativas, numerosas y que más genera ruido previo y durante los partidos.

Es una fiesta total la que viven los aficionados sudamericanos, pero no todo es alegría. Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, hizo una grave denuncia hace unos días tras haber hecho presencia en un restaurante. La argentina indicó que su encontró unos vidrios en un vaso de jugo que les sirvieron en un local.

“Mi cuñado se había tomado ya media botella y descubre que adentro tenía vidrios muy grandes. Le dijeron que tenían que ir al médico porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso”, indicó.

A pesar de esto, la marca de jugos se lavó las manos, quiso limpiar su nombre e insinuó que los vidrios habían sido puestos por parte de la familia de Lautaro. A lo que Gandolfo respondió: “Me pareció súper peligroso y fuerte lo que pasó... Obviamente tenemos denuncia y testigos del local. Una vergüenza". También hizo un llamado a los asistentes al país anfitrión del Mundial: “lo importante es que a nadie más le pase, porque si por ejemplo le pasaba a mi bebé, que un bebé no tiene la capacidad de identificar que había un vidrio adentro, o incluso si él mismo se lo tragaba, le perforaba algo. Me parece muy grave, pero lo importante es que a nadie más le pase”.