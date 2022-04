La Selección Ecuador no la pasa bien por estos días y sigue en la mira por un grave error de la Organización Nacional Antidopaje de Ecuador (ONADE). Colombia y demás países siguen atentos a cualquier anuncio por parte de la Agencia Mundial Antidopaje pese a los anuncios gubernamentales.

El Gobierno de Ecuador da un parte de tranquilidad ya que dice que se darán los recursos que en el pasado no se le dieron a la ONADE. A través del Ministerio del Deporte, se afirma que las irregularidades serán resueltas lo más pronto posible para que no exista tal castigo por parte de la Agencia Internacional Antidopaje.

Cabe resaltar que dicha Agencia es una de las encargadas de vigilar el rendimiento deportivo en el mundo y la no alteración de la parte física. Es decir que este tema tan delicado si no se soluciona pronto en Ecuador, a la FIFA no le quedará de otra que sancionar y posiblemente, dejar al país ecuatoriano sin Mundial.

En dado caso que haya castigo, automáticamente demás países de la Conmebol serían los directamente beneficiados. En situaciones normales, Perú subiría un escalón y se le daría el cupo directo y Colombia iría al repechaje, pero esto podría cambiar si la FIFA así lo requiere. Otro de los que ve una remota posibilidad de lograr algo es Italia.

Cabe recordar que los italianos se quedaron fuera dando un golpe mundial, tal como pasó en Rusia 2018. Por segunda vez consecutiva le dicen adiós a la cita mundialista y por esta situación de Ecuador, no se descarta una nueva oportunidad para los italianos debido a la posición del Ranking FIFA.