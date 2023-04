Atención: quedó definido el grupo de Colombia en el Mundial Sub 20

Tras varios días de aplazamiento y mucha incertidumbre, finalmente se realizó el sorteo del Mundial Sub 20 que se realizará en Argentina, en donde la Selección Colombia conoció a los rivales que tendrá que enfrentar en la competencia, torneo que tendrá inicio el 20 de mayo y que terminará el 11 de junio del 2023.

Cinco equipos representarán a Sudamérica en la Copa del Mundo, que serán Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina, esta última estará por ser la anfitriona, ya que en el Sudamericano había quedado eliminada, pero tras la decisión de la FIFA de quitarle la organización a Indonesia, el equipo argentino ocupará este lugar.

Así quedó el grupo de Colombia

El sorteo se realizó en la ciudad de Zurich en territorio suizo, el cual estuvo al mando del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Allí la Selección Colombia Sub 20 supo que no tendrá un grupo nada fácil, en donde compartirá la zona, C junto a Senegal, Japón e Israel.

Sin duda no le tocó sencillo al equipo colombiano, debido a que le tocará medirse contra equipos muy físicos como lo son los africanos y asiático. El debut de la 'tricolor' será ante la Selección de Israel, con fecha y hora aún por confirmar por parte de la FIFA.

Así quedaron los grupos del Mundial Sub 20: