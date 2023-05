Duro golpe a la Selección Colombia: dos jugadores más que no estarían en el Mundial Sub 20

Faltan pocas horas para conocerse cuál será la lista definitiva que dará el entrenador Héctor Cárdenas para el Mundial Sub 20 que disputará la Selección Colombia, en donde se está a la espera de conocer con qué futbolistas sí podrá contar y con cuáles no, teniendo en cuenta que los clubes no están obligados a cederlos.

En los últimos días, se conoció que Millonarios no prestaría al atacante Óscar Cortés, decisión que ya habría sido comunicada a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), según confirmó el periodista Diego Rueda, esto debido a que desde el cuadro 'azul' tienen como prioridad salir campeones de la Liga, pero además porque el jugador sería vendido al Lens de Francia.

Pues a Cortés se le sumaría el que para muchos es el jugador más importante de la Selección, se trata del delantero del Aston Villa, Jhon Durán, el cual no estaría en la Copa del Mundo, debido a que el club inglés no lo prestaría, noticia que reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en la emisora Antena 2, quien es cercano a los directivos de la FCF.

"Durán no va. No es solamente Cortés el que se cae. Ayer me decían desde la Federación que todavía había un hilo de esperanza. Por eso la convocatoria de mañana podría tener 25 jugadores, aunque solamente se pueden llevar 21, tres arqueros, y ahí meterlo. Como también de pronto meter a Cortés si Millonarios afloja", dijo Carlos.

De esta manera, Colombia sufriría un muy duro golpe para al Mundial que se desarrollará en Argentina, debido a que en Durán estaban puestas la gran parte de aspiraciones de gol del seleccionado Sub 20, esto debido a su experiencia y poder goleador que lo llevó a la Premier League.