Carlos 'Pibe' Valderrama, una de las voces autorizadas de la Selección Colombia y leyenda del equipo, arremete y critica por la falta de gol en el equipo que dirige el DT Reinaldo Rueda. Otro 0-0 que desató las polémicas pese a que el punto sumado ante Paraguay mantiene a la Tricolor en la zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

Otro 0-0 y cinco partidos sin ganar suma la Selección Colombia, entre ellos una derrota 1-0 ante Brasil en Sao Paulo. Se igualó en Montevideo y lo más desolador de esta terrible estadística es que los tres empates restantes han sido en el Metropolitano Barranquilla (Ecuador, Brasil y Paraguay). Resultados que hacen más complicada la pelea.

Es por eso que el 'Pibe' Valderrama se despachó en su canal de Youtube y exige goles para la Selección Colombia, ya se necesitan sumar victorias para escalar e ir definiendo el cupo al Mundial. El ídolo de todos arremetió porque no está fina la definición en el equipo de Reinaldo Rueda, que será vital en enero de 2022 ante Perú y Argentina.

Pese a ello, Carlos Valderrama destacó que de a "puntico" se va llegando al Mundial. Pero sí deja claro que el real problema es la falta de gol, confesó que el fútbol es así de "vacano" porque pese a esa falla, la Selección se mantiene cuarta y con un calendario muy ganable hasta la última jornada.

"El problema no es de horario, mi hermano el problema es que no le metemos un gol a nadie, lastimosamente es así. Fíjate tú, los resultados se nos dan y ahora estamos de cuartos, 17 puntos, de a puntico vamos llegando al Mundial... No metemos gol, cinco partidos sin meter gol. Pero miren como es el fútbol de bacano, no metemos un gol, llevamos cinco partidos y vamos de cuartos", dijo El Pibe Valderrama.