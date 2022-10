Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina Sub-17, habló luego del triunfo y clasificación a la semifinal del Mundial que se disputa en India y se refirió a la victoria sobre Tanzania, también se refirió al tema polémico de los premios para las jugadoras por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

“De verdad que me encuentro emocionado y agradecido, con una persona que me ayudó para estar acá, que es don Marcos Roldán, presidente de Formas íntimas. Agradecido con el Comité Ejecutivo de la Federación que me dio la oportunidad, al frente de estas guerreras y jugadoras valientes. También agradecerle a este grupo de jugadoras berracas, al cuerpo técnico. Yo soy el que da la cara acá, pero somos 15 personas trabajando diario”, indicó el estratega.

Sobre las jugadoras y el Mundial que están haciendo expresó: “para decirle a Colombia que aquí hay un grupo de jugadoras que está representando bien. No nos vamos a conformar. Ahora vamos a esa semifinal y vamos a buscar más. Este grupo está mentalizado a ser campeón del Mundo. Hay que salir a jugar, con personalidad. Mejorar cosas, pero hay que felicitar lo que hicieron nuestras jugadoras”.

En cuanto al tema que causó revuelo en el país, indicó: “la Federación siempre reconoció premio. Pasamos a cuartos de final en el Mundial de Costa Rica y reconocieron premio. Aquí se había pactado todo en la Federación por pasar a cuartos y semifinales. El malentendido fue que la FCF no recibe plata de la FIFA por avanzar a cada instancia. La gente ha reconocido, y estoy muy agradecido con el comité”.