La Selección Colombia Sub-17 sigue haciendo historia en el Mundial femenino que se está disputando en India . En la mañana del sábado superaron por goleada a su similar de Tanzania, avanzando a la semifinal del certamen donde enfrentarán a Nigeria.

Horas previas al partido, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol había entregado unas declaraciones que generaron polémica en todo el país, en donde afirmó que las jugadoras no recibieron premios porque “no son profesionales, sino que compiten a nivel amanteur”.

Luego del paso a la siguiente ronda por parte de las jugadoras del combinado nacional, la Federación sacó un comunicado con tres puntos en el que busca aclarar el tema de los premios y da sus razones indicando que sí hay dichos incentivos.

Comunicado oficial

1. La normatividad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores.

2. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres.

3. Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participen en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022.