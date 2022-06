El técnico argentino Néstor Lorenzo fue presentado oficialmente en la Selección Colombia de Mayores, y de esta manera comienza una nueva era en el equipo colombiano, un proceso con miras al Mundial de 2026, tras el fracaso con Reinaldo Rueda de camino a Qatar 2022.

En medio de su presentación, Néstor Lorenzo se refirió al presente, los nuevos jugadores, los objetivos, al fútbol colombiano y se enfocó a Falcao García y al volante James Rodríguez, dos futbolistas que conoce a la perfección y con los que trabajó mientras fue asistente técnico de José Pékerman.

En sus palabras, le dedicó unas palabras a James Rodríguez, un jugador que estará con él, muy seguramente, en este nuevo proceso. El argentino le abrió las puertas al volante colombiano, pero dejó ver lo que le preocupa. Actualmente, el jugador está de vacaciones mientras se define su futuro.

"La verdad es que no quise conversar hasta no estar a cargo definitivamente. Son jugadores que le han dado mucho a la Selección y que tienen mucho que aportar. Tienen la responsabilidad de liderar el proyecto. Los jóvenes no tienen que venir a salvar problemas", dice Néstor Lorenzo, respecto a jugadores como James, Falcao, Cuadrado y Ospina.

"La actualidad de James no me preocupa, me preocupa su inactividad, pero James no va a dejar de ser menor jugador por estar en las canchas dos meses por fuera. Tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Para venir a la selección tiene que estar bien activamente", agregó Lorenzo respecto a James.