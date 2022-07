Piden no hablar más de la Selección masculina y sí de la femenina que va al Mundial

La Selección Colombia Femenina se clasificó a la semifinal de la Copa América y está muy cerca de asegurarse un cupo al Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023, es por esto que la comparan con el equipo masculino que no irá a Qatar.

En el programa 'Saque Largo' del canal Win Sports, la periodista Sheyla García le dio con todo al equipo masculino, debido a que no consiguió el objetivo de ir a la Copa del Mundo, mientras que las mujeres están cerca de ir y también de meterse a la final de la Copa América.

Tras las críticas, el exjugador Julián Téllez salió en defensa del equipo masculino, lo que alteró más a Sheyla que aseguró: "Pues si no nos llevaron al mundial ahorita y las muchachas sí, hablemos de ellas que son las que nos llevan al mundial. En este 2022 vamos al mundial sub 17, sub 20 e iremos con la selección absoluta".

Y agregó: "¿Para qué vamos a hablar de ellos si no vamos a ir? Para qué hablamos de los hombres si están haciendo pretemporada con los clubes porque con la 'tricolor' no van a ir al mundial".

Finalmente, la presentadora fue más fuerte y afirmó que están borrados y en la Selección no existen.

"Cuando empiecen las eliminatorias el otro año hablamos de ellos, pero ahora, como no nos llevaron, están borrados, papá. No existen sino en sus clubes, ¿acaso debemos hablar de James que no juega en Qatar?".

Aquí el video de Sheyla muy dura con la Selección Masculina: