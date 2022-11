Tras quedar eliminado en Qatar 2022 con la Selección Irán, el técnico Carlos Queiroz habló de su traumática salida de la Selección Colombia. Este entrenador fue el elegido para hacerse cargo en reemplazo de José Pékerman, pero el intento fracasó y tuvo que salir de manera traumática.

Dejó la Selección Colombia y fue rumbo a Egipto, y junto a Mohamed Salah tampoco pudo clasificar a Qatar 2022, cuando todo estaba dicho con Carlos Queiroz, apareció la Selección Irán y lo llevo de vuelta para dirigir el Mundial, donde los iraníes quedaron con Estados Unidos, Inglaterra y Gales en el grupo B.

Tuvo opciones de ir a los octavos de final, y por más que lo intentó no pudo con Irán. Tras el juego ante Estados Unidos que lo sentenció todo, Carlos Queiroz habló de su fallido paso por la Selección Colombia, hizo referencia a la situación de los jugadores en ese momento y el entorno que había en el equipo.

"Colombia merecía estar en el Mundial, con los jugadores que tiene. Si recuerdan bien, los partidos de segunda ronda de las Eliminatorias llegaron en un momento de locura. La preparación, los jugadores que se quedaron en Europa que no jugaron, todo alrededor del COVID han sido una locura", dijo Carlos Queiroz en Gol Caracol.

"La opinión que yo tenía era que cuando jugamos la segunda ronda de Eliminatorias, era que Colombia no estaba en condiciones para jugar, por la preparación, los que no llegaron, no era el momento. La decisión se tomó y eso era respetable", agregó el técnico.