Los hinchas de la Selección Colombia se asustaron al ver que el portero David Ospina fue sustituido en el entretiempo del partido por Copa Italia entre Napoli vs Fiorentina.

La noticia generó que muchos se preocuparán por el estado de salud del colombiano, ya que en pocos días se disputarán los partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina, donde la ‘tricolor’ está obligada a sumar puntos y David es pieza fundamental.

Pues horas después de finalizar el partido el Napoli informó por medio de su página web el motivo por el que fue sustituido Ospina, en donde se conoció que el golero ‘cafetero’ sufrió una molestia en su gemelo, por lo que debió ser sustituido en medio del encuentro.

“David Ospina, que salió tras el primer tiempo del Napoli-Fiorentina de la Copa de Italia, acusó un resentimiento en el gemelo izquierdo”, informó el cuadro ‘celeste’.

Con esto queda claro que Ospina venía con un problema físico, por lo que seguramente no estará en el próximo partido de su club, ya que no se dio a conocer el tiempo de recuperación, lo que también deja dudas de si estará o no con la Selección en la doble fecha de Eliminatorias.